Saat 09.05'te hayat durdu Adana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuna geçti

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Adana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda sirenlerin çalmaya başlamasıyla Adana'da da hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden olan Sular Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kim ne iş yapıyorsa bırakıp saygı duruşunda bulundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Atatürk Parkı'nda ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu kurum müdürleri, asker ve polislerin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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