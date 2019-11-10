Başkan Çetin: "Kadınlarımız üretecek ve kazanacak"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, hayata geçirdikleri "Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi"yle kadınların ürettikleri ürünlerini satıp aile bütçesine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Başkan Çetin, Halk Gününde, geçtiğimiz günlerde kurulan Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi ile bilgi verirken, “Çok önem verdiğimiz projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, kooperatif yönetiminin harıl harıl çalıştığını belirterek, “Kooperatif yönetiminde değerli arkadaşlarımız var. Belediyemiz öncülüğünde kurulan kooperatif için Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde bir satış ofisi açılacak. Burada kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünleri satılacak. Daha sonra değişik yerlerde satış ofisleri kurulacak. Böylece kadınlarımız üretecek, satış yapacak ve aile ekonomisine katkıda bulunacaklar” şeklinde konuştu.



Yüzüncüyıl'da yer teslimi yapıldı

Çukurova Belediyesinin kadınlara projeleriyle “kadın dostu” belediye unvanı aldığını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Kadın dostu belediye olmak için kadın olmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, 2122 Aralık tarihlerinde kooperatif festivali düzenleyeceklerini ve festivalin Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında gerçekleştirileceğini söyledi.

Yüzüncüyıl Mahallesi sakinlerine müjde veren Başkan Soner Çetin, kapalı semt pazarı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını, 5 ay içinde bitirilecek semt pazarının altında kapalı otopark bulunacağını kaydetti.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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