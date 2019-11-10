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Misis'e "Uygulama Ödülü" Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Misis'e ''Uygulama Ödülü'' verdi Yüreğir ...

İHA

Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Yüreğir Belediyesinin sürdürdüğü Misis Projesine Uygulama Ödülü verdi.

Misis'e "Uygulama Ödülü" Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Misis'e ''Uygulama Ödülü'' verdi Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezi olacaktır"

Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Yüreğir Belediyesinin sürdürdüğü Misis Projesine Uygulama Ödülü verdi.
2012 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Misis'e bir ödül daha geldi. Tarihi Kentler birliği Misis'e ''Uygulama Ödülü'' verdi.
Antalya'da düzenlenen törende Uygulama Ödülü'nü Yüreğir Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir aldı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis daha öncede ödüller aldığını belirterek, ''Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmalarında ''Proje Yarışmasında'' 2014 yılında birincilik, ''Uygulama Kategorisinde'' ise 2016 yılında ''Süreklilik Ödülü'', 2017 başarı ödülüne 2018 yılında ise Uygulama Ödülünüze layık görüldü'' dedi.
Misis'in önemli bir turizm merkezi olacağını belirten Başkan Kocaispir, ''Misis bölgemizin önemli bir turizm merkezi olma yolunda. Çalışmalar tarihi dokuların özgün yapısı korunarak büyük bir titizlikle devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezi olacaktır" diye konuştu.
Misis'te bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kocaispir, ''Misiste arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlandı. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray restorasyonu çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandıracağız" dedi.
Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü belirten Başkan Çelikcan, "İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D’Agata, Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restaretör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor. Misis'te çıkan ürünlerin bir kısmı şu anda Adana Arkeoloji Müzesinde sergileniyor'' şeklinde konuştu.

ADANA

10 Kasım 2019 Pazar

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