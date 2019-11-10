Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşları dindi Adana’da koyunları çalınan 59 yaşındaki Ayşe Akgül'ün mağduriyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin devreye girmesiyle giderildi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akgül'e 40 koyun hediye edildi

Adana’da koyunları çalınan 59 yaşındaki Ayşe Akgül'ün mağduriyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin devreye girmesiyle giderildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akgül'e 40 koyun hediye edildi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

İHA’nın haberinin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül’ün mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

Bu açıklamanın üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar ve beraberindeki yetkililer öğlen saatlerinde çiftin evine gitti. Çifte mağduriyetleri üzerine 40 koyun verildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar, "Ayşe teyzemiz üretime devam edecek, konudan haberdar olan sayın bakanımızın verdiği talimat üzerine harekete geçtik. Bugün çalınan 40 koyununu temin ettik" dedi.



"Sen gözyaşı dökme devletimiz senin yanında"

Teslimatın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül ile telefonda görüştü. Bakan Pakdemirli, “Televizyonlarda Ayşe Teyze’nin hayallerinin çalındığı haberi vardı. O yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Bir nebze de olsa senin derdine derman olmak için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yaptılar. Artık oğlunu evlendirebilirsin. Sen gönlünü rahat tut. Kolluk kuvvetleri de inşallah hırsızları bulur. Sen gözyaşı dökme, devletimiz senin yanında” dedi.

Sevinç gözyaşı döken Ayşe Akgül ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Herkesten Allah razı olsun, yangına su serptiniz. Başka bir işimiz, gelirimiz yok. 4 çocuğum var birini evlendirdim, oğlumu da evlendirmek için bu koyunları beslemek zorundayım. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin” diye konuştu.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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