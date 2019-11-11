10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı 5 kategoride 400 sporcu yarıştı

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'nda 910 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 400'ün üzerinde sporcu katıldı. 5 Kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere ödülleri Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları verdi.
Turnuvada ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:
A Kategori: 1 Muhammed Taşkaya, 2 Fahed Sokany, 3 Barkın Can Özkale
B Kategori: 1 Sarp Ata Uzun, 2 Efe Gültekin, 3 Mehmet Ali Akalper
B Kategorisi En iyi Kadın: 1 Dilber Su Topçu, 2Nesli Çolak, 3 Gülce Bakır
10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1 Tahsin Efe Dönmez, 2 Utku Akarslan, 3 Berkay Yılmaz
10 Yaş Altı En İyi Kadın: 1 Kayla Nil Zeybek, 2 Bilge Öztürk, 3Ece Polat
ADANA
11 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:43
- GÜNEŞ 07:05
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:40
- YATSI 18:57