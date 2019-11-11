Obezite ile mücadelede botoks yöntemi Op. Dr. Bayrak, mide botoksunda asit salgılanmasının azaldığını, hastaların açlık hislerinin büyük oranda azaldığını ve mide boşalma hızı azaldığı için de tokluk hissinin uzadığını belirtti

Yüz gençleştirme ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmasına aşina olduğumuz botoks, son yıllarda obezite ile mücadelede de kullanılıyor. Op. Dr. Mehmet Bayrak, kilo vermekte zorlanan kişiler için ameliyatsız bir girişim olan mide botoksunun, özellikle kısa bir sürede yapılmasının, kişilerin sosyal yaşamına kaldığı yerden devam edebilmesinin ve hastanede yatış gerektirmemesinin hastalar için büyük avantaj olduğunu belirtti.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, mide botoksunun endoskopi işlemiyle birlikte ameliyatsız olarak uygulandığını söyleyerek, “Botoks, uygulama alanı olarak mide kaslarına enjekte ediliyor. Kaslarda felç meydana gelmesiyle birlikte mide çıkışında özellikle asit salgılayan hücrelerde asit salgılanması azalıyor ve hastaların açlık hisleri büyük oranda azalıyor. Mide boşalma hızı azaldığı için tokluk hissi uzamaktadır” dedi.



Ameliyatsız

Op. Dr. Bayrak, endoskopi odasında gerçekleştirilen mide botoksu işleminin normal endoskopik işlemin biraz daha uzamış hali olduğunu ifade ederek, “İşlem yaklaşık 1520 dakika kadar sürerken, ağrısız ve acısızdır. Mide botoksu midenin tüm duvarlarında 30 noktaya uygulanır ve özellikle ghrelin hormonun salınımının yapıldığı mide fundus bölgesine de yapılarak iştah seviyesinin düşmesini sağlanır” diye konuştu.



Kimlere uygulanabiliyor?

Mide botoks uygulamasının vücut kitle indeksi (VKİ) 2535 olan hastalar için uygun olduğunun altını çizen Bayrak, “VKİ 40’ın üzerinde olan ve uygun olan hastalar için obezite cerrahisi ön plana çıkarken, VKİ 40’ın altında olan diyet yapılmasına rağmen kilo veremeyen hastalar için mide botoks uygulaması bir seçenek. Kilo kaybı ile birlikte hastaların kendilerine özgüveni gelmekte, özellikle yeme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kalıcı kilo kayıplarına ulaşılabilir” dedi.



Diyet ve spor şart

Mide botoksu ile hedeflenen kilo kaybının 1520 kilogram olduğunu vurgulayan Bayrak, “Asıl amaç hastalara yeme alışkanlığı kazandırmak ve mevcut kilo alımlarını durdurmaktır. İşlem sonrası diyetisyen desteği mutlaka alınması gerekiyor. Botoksun etki süresi 6 ay. Kalıcı kilo vermek için hastaların mutlak suretle diyet ve spor ile yeme alışkanlığında belirgin bir değişim sağlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ADANA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.