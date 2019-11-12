Adana'da 5 ürüne coğrafi işaret tescili geliyor

Adana'dan 30 ürünle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığı bunlardan 5 ürünün askı aşamasında olduğu bildirildi.

KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KSÜİ) Adana Buluşması, Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahihliğinde gerçekleştirildi.

Adana Vali Yardımcısı ve KÜSİ İl Planlama Kurulu Başkanı Murat Süzen, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana’da coğrafi işaret tescili olarak sadece Adana Kebabının bulunduğunu hatırlattı. 30 ürünle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını belirten Süzen, Çukurova pamuğu ve Adana şalgamının askı aşamasında olduğunu, Tapan bıçağı, Kozan portakalı ile Adana karpuzunun da askıya çıkarılması konusunda coğrafi tescil alma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

ADANA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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