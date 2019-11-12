Adana'nın sorunları "sehrimiz.org"da Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, kentin sorunlarının dile getirileceği internet sitesini tanıttı

Adana'da, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, kentin sorunlarının dile getirileceği AB projesi destekli "sehrimiz.org" internet sitesini tanıttı.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Fazilet Kansu, Adana’da 1996 yılından beri faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, Polonyalı ortakları Kalkınma Politikası Vakfı ile birlikte kentte katılımcı yöntemlerle mekansal dönüşümü mümkün kılmaya yönelik hazırladıkları yeni AB Projesinin, Avrupa Komisyonunca desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen etkinliklerden birinin Adana’da yaşayan vatandaşların kentsel sorunlarını ve şikayetlerini iletebilecekleri bir web uygulaması olduğunu belirten Kansu, "Bu uygulama 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle kullanılmaya başlandı. Sehrimiz.org adresinden hizmet verecek uygulamanın Adana Büyükşehir Belediyesinin web sitesi ile entegre çalışması ve böylelikle şikayetlerin belediyece takip edilip hizmet sunmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor" dedi.

ADANA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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