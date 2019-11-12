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Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime "elektronik kelepçe" takılacak

İHA

Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime "elektronik kelepçe" takılacak

Adana’da kendisini hakim olarak tanıtarak sevgili olduğu kadını, gerçeği öğrendikten sonra ayrılmak isteyince tehdit eden kişiye ‘elektronik kelepçe’ takılmasına karar verildi.
1 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016 yılında sosyal medyada kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. (32) ile tanıştı. N.O. 4 ay flört ettikten sonra sevgilisini araştırmaya karar verdi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını iddia eden adamın aslında işsiz, evli ve 1 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha da araştırmayı derinleştiren N.O. aslında flört ettiği adamın kadınları ağına düşürüp kredi kartlarını kullanarak dolandırdığını öğrendi. Bunun üzerine N.O. ayrıldığı Y.E.A.’dan sürekli tehditler alıp bir türlü kurtulamadı.
N.O.’nun mağduriyeti üzerine basında çıkan haberlerin ardından harekete geçen savcılık Y.E.A.’ya ‘elektronik kelepçe’ takılmasına karar verdi. Telefonunu kapatan zanlının ortadan kaybolduğu ve polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.
Y.E.A.’nın, 7 yaşındaki kızının annesi olan eşi A.A. ve kayınvalidesine de şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

ADANA

12 Kasım 2019 Salı

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