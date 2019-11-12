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Yanık: "Türkiye, zalimlere karşı erdemin bayrağını taşıyor" Taşmedreseli Ülkücüler Platform’nun, ...

İHA

Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Genel Başkanı Naim Yanık, ahlaksızlıkta, riyakarlıkta, kalleşlikte, zulümde zirve yapan zalimlere karşı Türkiye'nin insanlığın, erdemin, şerefin, onurun, merhametin, şefkatin bayrağını taşıdığını ifade etti.

Yanık: "Türkiye, zalimlere karşı erdemin bayrağını taşıyor" Taşmedreseli Ülkücüler Platform’nun, bölge istişare toplantısı Adana’da gerçekleşti

Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Genel Başkanı Naim Yanık, ahlaksızlıkta, riyakarlıkta, kalleşlikte, zulümde zirve yapan zalimlere karşı Türkiye’nin insanlığın, erdemin, şerefin, onurun, merhametin, şefkatin bayrağını taşıdığını ifade etti.
Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Bölge İstişare Toplantısı Adana’da yapıldı. Adana Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Başkanı Sefer Tatlı’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Genel Başkan Naim Yanık, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Platform yöneticileri ve davetliler katıldı. Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa illerinden yöneticilerin iştirak ettiği toplantıda önemli mesajlar verildi.
Yanık, Türkiye’nin beka mücadelesinin devam ettiğini belirterek, “Türk’e ve İslam’a düşman olan HaçlıSiyonist İttifakı sömürgeci güçler, asırlardır kin ve nefretle Türkiye’ye karşı başta terör örgütleri olmak üzere diplomasi sahasında olsun, ekonomik alanda olsun her türlü silahı kullanmaktadırlar. Dünyada bu kadar uzun süre saldırıya maruz kalan başka bir devlet, başka bir millet yok” diye konuştu.

"Bahçeli, Türk milletinin medarı iftiharıdır"
Yanık, şöyle devam etti: “
“Ahlaksızlıkta, riyakarlıkta, kalleşlikte, zulümde zirve yapan bu zalimlere karşın Türkiye ise insanlığın, erdemin, şerefin, onurun, merhametin, şefkatin bayrağını taşımaktadır. Bu gerçeklere rağmen, on bin kilometre ötelerden gelen işgalcilere ses çıkarmayıp, ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? YPG bize mi saldıracak, ne bekası’ diyerek Türk milletini uyutmaya, kandırmaya çalışanlar var. İhanetlerini cumhuriyet ve Atatürk maskesiyle gizlemeye çalışanları milletimiz iyi tanımalıdır. Biz Ülkücüler, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde milli beka mücadelemizin yılmaz neferleriyiz. ÜlkücüMilliyetçi Hareketin Lideri Devlet Bahçeli, Türk Milleti’nin, hepimizin medarıiftiharıdır. Aziz milletimize bu kutlu yolda canımız da, malımız da feda olsun” şeklinde konuştu.

"Kahramanlara kahramanlık yapılmaz"
Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Toygar da, “12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası verdikleri mücadelelerle harekâta anlam katan, yüreklerindeki heyecan hep 18’lik delikanlılar gibi olan ak saçlı Taşmedreseli Ülkücüler hepiniz hoş geldiniz. Kahramanlara kahramanlık yapılmaz, kahramanlık destanı da okumam” dedi. Toygar, bu tür faaliyetlerin, bir araya gelip istişare etmenin yararlarına değindi.
Adana Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Başkanı Sefer Tatlı, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Burası, Ülkücü Taşmedreselilerin dergahıdır. Burada gönüller vatan millet sevdasıyla dillenir, Allah sevgisiyle coşar. Kederler memlekete dairdir. Kırgınlıklara yer olmaz. Burada değer, dünyalıklarla, makamla, şanla, şöhretle ölçülmez; vefa ile sadakat ile hak yolunda gösterilen dirayetle ölçülür. Hareketimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde, ‘Önce ülkem ve milletim’ diyen Lider Devlet Bahçeli’nin emrinde devletimize, milletimize hizmet yolunda yürümeye, yorulmaya ve mümkünse koşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ADANA

12 Kasım 2019 Salı

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