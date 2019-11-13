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Psikolog şehit kızından ağlatan terapi Babası şehit olduğunda 7 yaşındayken büyük bir travma yaşayan ...

İHA

Babası şehit olduğunda 7 yaşındayken büyük bir travma yaşayan Batın Bezik (22), şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi vermek amacıyla psikolog olma hayalini gerçekleştirdi. Şehit ailelerine terapi uygulayan Bezik, "Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Psikolog şehit kızından ağlatan terapi Babası şehit olduğunda 7 yaşındayken büyük bir travma yaşayan Batın Bezik, psikolog olup, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi verme hayalini gerçekleştirdi Şehit kızı Batın Bezik: "Babam şehit olduğunda kardeşimle biz çok zorluk çektik bu nedenle şehit yakınları ve gazilere psikolog olarak destek olmak istedim"

Babası şehit olduğunda 7 yaşındayken büyük bir travma yaşayan Batın Bezik (22), şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi vermek amacıyla psikolog olma hayalini gerçekleştirdi. Şehit ailelerine terapi uygulayan Bezik, "Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca mevkisinde 28 Haziran 2004 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kurulan mayınlı pusunun ardından açılan çapraz ateş sonucu şehit olan Kıdemli Uzman Çavuş Ali Bezik (34) geride gözü yaşlı eşi Nilgün Bezik ve 14 aylık oğlu Berker Bezik ve 7 yaşındaki kızını bıraktı. Vatan uğruna eşini kaybeden Nilgün Bezik ve babalarını kaybeden iki çocuk o günlerde çok ağır travmalar atlattı. Çok büyük zorluklar çeken çocuklardan Batın Bezik ise o çektiği acılardan dolayı kendisi gibi babası şehit olan çocuklara ve diğer yakınlarına destek olmak için psikolog olma hayali kurdu. O günden sonra Batın Bezik derslerine çok çalışarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü kazandı. Batın Bezik bu yıl da mezun olarak göreve başladı. Bezik göreve başlar başlamaz Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde şehit yakınları ve gazilere ücretsiz terapi başlattı. Bezik, şehit yakınları ve gazilere yaşadıkları travmaları atlatmaları için neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Batın, babasının de fotoğrafının bulunduğu şehitlik anıtının önünde terapi yapınca duygusal anlarda yaşadı.

"Kardeşim babamı hiç hatırlamıyor"
Batın Bezik, "Benim hayalimdi psikolog olmak çünkü her şeyden önce şehit ve gazi ailelerimize yardım etmeyi çok istiyordum. Babam şehit olduğunda ben ve kardeşim daha küçüktük çok büyük zorluklar atlattık gerçekten. Anneme bu isteğimden bahsettim psikolog olmak istediğimi söyledim ve ileride onlara bir faydam olsun dedim. En büyük destekçim annem oldu ve hep arkamda durdu şuan buradaysam en büyük desteğim annem oldu. Benim ailelerden bir beklentim olmadı çünkü onların iyi olması yüzlerindeki gülümseme ve buradan mutlu bir şekilde ayrılmasını istedim her zaman. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.
Okulu bitirdikten sonra önce babasının mezarına gittiğine değinen Bezik, "Gururluyum ve aldığım en büyük tepki babanın kızı olduğunu gösterdin oldu. Evet, onun kızıyım henüz belki canımı vermedim ama gerektiğinde onu da veririm. Hayattayken elimden ne geliyorsa yapacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Kendisiyle çok büyük gurur duyduk"
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mehmet Ali Bakır ise, "Kızımızla onur ve gurur duyuyorum çünkü böyle bir hayalinin olması ve gelip burada bizlere bu hizmeti vermesi çok önemli. Şehit aileleri ve gaziler olarak yaşadığımız olaylardan dolayı psikolojik tedavi görmemiz gerekiyor. Biz dernek olarak şehit kızımızın öncülüğünde bu uygulamayı başlatmamız güzel bir avantaj oldu. Kendisi, ailelerimize ve ihtiyaç sahiplerine terapi uygulayarak gelecek yıllarda önlerini açmaya çalışıyor. Kendisiyle çok büyük gurur duyduk ayrıca bize verdiği bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu
Oğlunu 2018 yılında Hakkari de şehit veren baba Halil İbrahim Şık ise, "Kızımızın okuyup psikolog olması çok gurur vericidir. Keşke bütün şehit ailelerinin evlatları iyi yerlere gelseler. Bizim psikolojik sorunlarımızı dinleyip yardımcı oluyor çok mutluyuz ne diyeceğimi bilemiyorum. Psikolog kızımızın şehit çocuğu olduğunu öğrenince tarifi anlatılamayacak kadar mutlu oldum" dedi.

ADANA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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