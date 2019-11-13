AOSB’den yeşil Türkiye’ye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı fidan dikme kampanyasına Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de destek verdi.

"En çevreci OSB" misyonuyla her yıl binlerce fidan dikimi yapan ve ağaçlandırmayı özendirmek için bölge içerisinde çeşitli yarışmalar düzenleyerek sanayicilerin de desteğini alan AOSB’de "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında bin 111 adet ağaç dikildi.

Doğal dengenin sağlanması, bireylere temiz, sağlıklı, bol oksijenli hava imkanı sunmasının yanı sıra, çevresindeki toksit ve radyoaktif havayı emmesi gibi sayısız faydaları bulunan ağaçlandırma çalışmalarını öncelikleri arasına alan AOSB’nin ağaç dikme etkinliği şenlik havasında geçti.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölge sınırları içerisinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Ceyhan ve Seyhan Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Adana Organize Sanayi Bölgesi, olarak misyon gereği çevreye ve doğaya dost projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sütcü, "En Çevreci ve En Yeşil OSB" olma hedefiyle 3 yılda 155 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bin 111 adet fidanı toprakla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sütcü, gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir Türkiye ortaya çıkarmak için üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

Etkinliğe AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz, Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB birim müdürleri ve çalışanları katıldı.

ADANA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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