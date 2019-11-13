Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da ihracatlık greyfurtta hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin 270 bin ton olarak beklendiğini ancak fiyatların üreticiyi memnun etmediğini söyledi.

Türkiye’de 54 bin dönüm, Adana’da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde kilosu boyuna göre 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değişen greyfurt, Rusya ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Greyfurtta rekoltenin bu sene Türkiye genelinde 350, Adana genelinde ise 270 bin ton olması bekleniyor.



İç piyasada az tüketiliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada greyfurtun sıcak iklim istemesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiğini ve üretiminin Türkiye'de az olduğunu belirtti. Adana’nın Türkiye’de greyfurt ekim alanı en yüksek bölge olduğunu belirten Doğan, “Greyfurt hasadı Nisan ayının sonuna kadar devam eder. Greyfurtta verim çok yüksek. Geçen yıl verim azdı. Türkiye genelinde greyfurt ekimi çok olmadı. Diğer narenciye ürünlerine talep daha çok arttı. Bunun da nedeni greyfurt iç piyasada çok fazla tüketilen bir ürün değil. Yurt dışına ihraç ediliyor. Fiyatlar 80 kuruş ila 1 lira 20 kuruş arasında boyutlara göre değişiyor” diye konuştu.



Üretimin yüzde 75’i Adana'dan

Adana, Mersin ve Hatay dışında greyfurt üretimi yapılmadığını belirten Doğan, üretilen greyfurtun da yurt dışına gönderildiğini aktararak, “Greyfurtun yüzde 75’ini Adana üretmekte. Greyfurt hasattan sonra paketleme tesislerine gider ve oradan Rusya, Ukrayna, Kanada, Romanya ve Suudi Arabistan’a gönderiliyor. Greyfurt genelde suyu sıkılıp içiliyor ancak Şubat ayından sonra daha tatlı hale geldiği zaman ülkemizde eğer var ise Japonya ve Çin’e gönderilmekte" dedi.

Doğan, greyfurtun dönüme 5 ile 8 ton arasında meyve verdiğini, diğer narenciye ürünlerinde rekolte düşük iken en çok verim alınan ürünün greyfurt olduğunu söyledi.

ADANA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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