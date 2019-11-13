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İstanbul'daki konsolosluk görevlisinin katilini Adana polisi yakaladı İstanbul'da Kırgızistan ...

İHA

İstanbul'da Kırgızistan Konsolosluk görevlisini öldüren 2 zanlı Adana polisi tarafından Suriye'ye kaçmak isterken yakalanırken, zanlıların görevliyi cemaatlerine ters düştüğü için öldürdükleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 10 Kasım günü saat 20.45 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Millet Caddesi 148 sayılı yerde faaliyet gösteren bir otelin bahçesinde meydana geldi. Uygur asıllı Kırgızistan Konsolosluk görevlisi Saımaıtı Aırken isimli şahıs, kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların başka ülkelere kaçma ihtimaline karşılık Türkiye genelinde alarma geçildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda dedektifler zanlıların Kırgızistan uyruklu Hüseyin Ahmet A. ile yine Kırgızistan uyruklu Abdullah E. olduğu belirlendi. Bu zanlıların Suriye'nin İdlib kentindeki Tevhidi Cihad cemaatine üye oldukları Konya iline geldikleri buradan da Adana üzerinden Suriye'ye kaçacaklarını tespit etti. Bunun üzerine Adana polisi şahısları Konya'dan itibaren takibe aldı. Adana polisi zanlıların Konya ilinden Suriye uyruklu Ali Isbeh isimli şahsın kullandığı 31 ADF 250 plakalı otomobili ile Adana'ya gelmek üzere yola çıktığını belirledi. Polis Adana'da otomobilin geçebileceği yerlere pusu atıp beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobil gelince polis durdurup içindeki şahısları gözaltına aldı. Zanlılar isimlerinin Ranid Hamed, Mustafa Assubeyh olduğunu söyleyip bu isimleri ait kimlik gösterdi. Ancak polis zanlıları tadığını için sürücü ile birlikte gözaltına alıp emniyete götürdü. Sürücü zanlıları para karşılığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürdüğünü söyledi. Kısa sürede zanlıların parmak izinden Hüseyin Ahmet A. ile Abdullah E. olduğunu saptadı. Zanlılarla yapılan görüşmede konsolosluk görevlisini kendi cemaatleriyle ters düştüğü için öldürdükleri belirlendi. Ayrıca zanlıların görevliyi öldürmek için Türkiye'ye geldiklerini 15 gün şahsı takip ettiklerini daha sonrada şahsı öldürdüklerini silahı Abdullah E.'nin kullandığını kaçarken de aracı Hüseyin Ahmet A.'nın kullandığını söyledikleri öğrenildi. Şahısların bulunduğu otomobilde ve çantalarında yapılan aramalarda ise 6 cep telefonu ve sahte olarak düzenlenmiş 7 erkek ve 4 kadın şahıslara ait Suriyeli vatandaşlara verilen geçici koruma kimlik belgesi, 1 Suriye ülkesine ait ehliyet, 1 pasaport ele geçirildi. Zanlılar daha sonra İstanbul'a gönderildi.

ADANA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:56
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