Adana Şehir Hastanesi ve Başkent Hastanesi’ne "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"

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Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında yönetmelik kapsamında yetkinlik kriterleri ve gerekli altyapıyı sağlayan Adana Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yetki Belgesi Başhekim Doç. Dr. Koray Daş’a, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yetki Belgesi ise Başhekim Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Ahmet Gürhan Poçan ve Öğr. Gör. Dr. Hasan Yeşilağaç'a İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer tarafından teslim edildi.

ADANA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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