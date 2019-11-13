Ödüllü atık pil toplama yarışması Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerdeki okullarda ödüllü atık pil toplama yarışması başlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçelerdeki okulların tamamında ödüllü atık pil toplama yarışması başlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından ortak yürütülen “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” 30 Nisan 2020 tarihinde son bulacak.

Öğrencilerde çevre bilinci ve insan sağlığı konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturulması hedeflenen yarışma süresi içerisinde en çok atık pil toplayan okullara teşvik amaçlı ödüller verilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından okullara plastik pil kutusu, masa üstü pil kutusu ve afişler dağıtılıyor ve bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına atık pil kutusu dağıtımları yapılıyor.

Atık piller, yani kullanılmış piller, gelişigüzel çevreye veya çöpe atıldığında pilin dışındaki koruyucu kap zamanla delinerek, içindeki bazı zararlı maddeler (civa, kadmiyum, nikel) ayrışarak; su, toprak ve havayı kirletebilirler. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. Bunun sonucunda toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin sebep olduğu su kirliliği yaşanır. Pillerin içindeki maddeler kimi zaman ölümcül tehlikelere de yol açabilir. Bu yüzden taşınabilir türdeki atık pillerin geri dönüşümünün hedefleri, alıcı ortamları atık pillerden kaynaklanabilecek zararlı emisyonlardan korumak, ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek ve özellikle pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç sağlanmakta.

ADANA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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