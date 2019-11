Adana Şehir Hastanesi çalışanları fidan dikti

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca...

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici ve çalışanları, ülke genelinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından organize edilen etkinlikte, hastane kampüsü içinde oluşturulan Hatır Ormanı’na 300 fidan dikildi. Toprakla buluşan her fidana ise isimlerin yazılı olduğu plakalar asıldı.

Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırmak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen kampanya, sağlık çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, ülke genelinde 11 milyon adet fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği kampanya kapsamındaki etkinlikte dikilen her fidanın yarınlara nefes olması temennisinde bulundu.

Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ise bu yıl 300 fidan diktiklerini, hedeflerinin bunu 5.500 olan çalışan sayısına ulaştırmak olduğunu ifade etti. Karakuş, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak çevre seferberliğine katılan idare ve işletme hizmetleri çalışanları ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

