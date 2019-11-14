Müge Süel’den resim sergisi

Ressam Müge Süel, 31 eserden oluşan sergisini açtı.

Yağlı boya ve karışık teknikte çalışan Süel, “Çalışmalarında konu olarak, insanı, insanı tamamlayan, yaşamın, tüm bütüncül yapısını, dışavurumcu tavırla, yüzeydeki doku arayışı ile dünü, bugünü ve yarını arasındaki yaşamsal yapıyı, doğadan koparılmış, kent insanının, hüznünü, saklanış ve kayboluşlarını adeta arıyorum. Genellikle tuval ve kağıt üzerinde yağlıboya, akrilik, suluboya ve karışık teknik ile birlikte, resmin yapısında fırça, spatula, birçok farklı zaman zaman geri dönüşümlü ekolojik materyaller kullanıyorum” dedi.

Sanatsal tüm çalışmalarını, Adana’daki atölyesinde sürdüren Müge Süel’in sergisi 20 Kasım 2019 tarihine kadar Adana Ressamlar Derneği’nde görülebilecek.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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