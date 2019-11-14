ÇDSO’dan Mussorgsky, Mozart ve Çaykovsky konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik dünyasının devleri olarak kabul edilen üç besteci, Mussorgsky, Mozart ve Çaykovsky’nin eserlerini seslendirecek.

1966 doğumlu Rus orkestra şefi Igor Verbitsky’nin yöneteceği konser, yarın saat 20:00’de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Programın ilk bölümünde, Polonya’nın en iyi kemancılarından biri olarak Kabul edilen ve dünya çapında birçok ödüle sahip olan Marta Magdelena Lelek solist olarak yer alacak ve sanatseverlere A.Mozart’ın “Keman Konçertosu No.3” eserini seslendirecek.

Programın ikinci yarısında, Çaykovski’nin “Senfoni No.3” (Polonez) ile M.Mussorgsky’nin Türkiye’de ilk kez seslendirileceği “Khovanshchina” (Moskova Nehrin’den Aşağıya) uvertürünü Adanalı sanatseverlerle buluşturacak.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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