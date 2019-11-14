"01 Burda Alışveriş Merkezi" açıldı Esas Gayrimenkul tarafından 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen 01 Burda, 111 mağazasıyla 60 bin metrekare alanda konumlandırıldı Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı: "Adana gibi büyük bir şehre yapılacak her yatırımın, pazarın gelişimi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz"

Adana’da Esas Gayrimenkul tarafından yaptırılan "01 Burda Alışveriş Merkezi" açıldı.

150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen 01 Burda,111 mağazasıyla 60.000 metrekare kiralanabilir alanda, 1.500 metrekare eğlence alanı, 2.750 metrekare hipermarket alanı, 1.200 metrekare elektronik market alanı, 3.000 metrekare yapı market alanı, 7 salonlu sinema kompleksi ve 2.500 araç kapasiteli otopark barındırıyor.

Alışveriş merkezinde konumlandırılan Performans Gösteri Merkezi, bölgenin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Nilüfer’in konseriyle kapılarını açacak Performans Gösteri Merkezi’nin gerçekleştireceği organizasyonlar kapsamında yılda 200’den fazla etkinlik yapılacak. 3.400 metrekare kapalı alanda tasarlanan Performans Gösteri Merkezi; 703 kişi kapasiteli çok amaçlı salonu, 1.200 metrekarede 3 kata yayılmış fuaye alanı ile dünyaca ünlü etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra, ulusal anlamda ses getirmiş gösterileri ve festivalleri de Adana’ya taşımaya hazırlanıyor.

Performans Gösteri Merkezi’nin yanı sıra Jolly Joker de yılda 140 konsere ev sahipliği yapacak.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, açılışta yaptığı konuşmada, “Esas Gayrimenkul olarak bugünün değil, geleceğin projelerini oluşturma hedefi ile hareket ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplam 2.5 milyar euroluk bir portföyü yönetmekteyiz. 01 Burda ile birlikte sadece Türkiye’de yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlıyoruz ve yıllık 50 milyon misafir ağırlamayı hedefliyoruz. 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçen 01 Burda Alışveriş Merkezi, 2 bin kişiye istihdam sağlarken, Adana ve tüm bölgedeki farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor. 01 Burda çatısı altında, yalnızca Adana değil, Mersin, Tarsus, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve tüm bölge halkına, her alanda farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyoruz. 01 Burda Alışveriş Merkezi, Adana’ya daha geniş çerçevede hizmet verecek, yeni nesil bir alışveriş merkezi olarak tasarlandı. 01 Burda, zengin marka karması, güçlü mimari yapısı ve Performans Gösteri Merkezi ile bölgenin yaşam ve kültür merkezi olacak. Adana gibi büyük bir şehre yapılacak her yatırımın, pazarın gelişimi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Sanayi ve üretim konusunda Türkiye’nin en önde gelen illerinden biri olan Adana, tarihi geçmişi, tarım ve sanayideki öncü konumu ve zengin potansiyeliyle öne çıkıyor. Gelişmiş sosyal hayatı, merkezi yerleşimi ve iş imkanları ile Adana, büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda biz de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, Adana halkımıza yaraşır hizmetler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 01 Burda Alışveriş Merkezi’nin öncü bir proje ve Adana'ya değer katan bir yatırım olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” dedi.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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