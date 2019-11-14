Mahkum yakınlarından 'af yasası' talebi

ADANA´da mahkum yakınları, 'af yasası'nın çıkarılmasını istedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı´nda bir araya gelen mahkum yakınları, cezaevinde olan yakınları için af yasasının çıkarılmasını istedi. Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, mahkumların hatalarının affedilmesini istediklerini kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisi´nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin" dedi.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.