'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

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ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Umutcan T.'nin, 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Merkez Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 LEU 05 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durdurdu. Sürücü Umutcan T.'nin yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

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