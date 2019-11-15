Kocasını terk etti, pişman olup çatıya çıktı

ADANA'da eşini ve engelli oğlunu terk eden Yasemin A. (32), kocası boşanma davası açınca pişman olup, çatıya çıktı. Oğluyla birlikte olay yerine gelen eşi Mehmet A.(33) ağlayarak kendisine yalvaran Yasemin A.'ya kendisini affettiğini söyledi. Bunun üzerine çatıdan inen kadın hastaneye kaldırılırken koca, "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Başka bir adama kaçtı. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti; Yasemin A., 4 yaşında engelli çocuğunu da bırakıp, 5 yıldır evli olduğu eşi Mehmet A.'yı terk etti. Mehmet A. da boşanma davası açtı. Ancak Yasemin A., eşi ve çocuğunu terk ettiği için pişman olup, dün babasına ait 2 katlı evin çatısına çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasemin A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis de ağlayarak, engelli çocuğu S.A.'yı çok özlediğini, eşini terk ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen kadını ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kadın ikna edilemeyince, olay yerine koca Mehmet A. ile engelli oğlu S.A., getirildi.

Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak, sinir krizi geçiren Yasemin A., ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Son olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. Polisler ikna etti. Oğlum engelli, ona bakamıyor. Asla barışmak istemiyorum" dedi.FOTOĞRAF



ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

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YATSI 18:54

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