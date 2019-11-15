Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

ADANA´da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.



ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

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AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

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