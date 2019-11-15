Vali Demirtaş: "Karataş'ı en güzel şekilde kalkındıracağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş ilçesini ziyaretinde kaymakam ve belediye başkanlarından ilçe hakkında bilgi aldı, muhtar ve vatandaşlarla biraraya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşların en iyi şekilde hizmet almasına çok önem verdiklerini belirterek bunun içinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, ilçe gezilerini, Karataş ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü. Karataş Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Demirtaş, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir ile Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Kaymakam Ayaz’a yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Vali Demirtaş, Kaymakam Ayaz’dan ilçenin genel durumu ve ilçede gerçekleştirilen hizmetler hakkında detaylı bilgiler aldı. Vali Demirtaş, "İlimiz tüm ilçeleriyle bir bütün. Karataş ilçemiz ilimizin gerek tarım gerek balıkçılık gerekse turizm açısından önemli ilçelerinden biri, bizler de ilçemizin daha da gelişmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’u makamında ziyaret etti. Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz'ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, Başkan Necip Topuz’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Necip Topuz tarafından bilgilendirilen Vali Demirtaş, Adana’nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşların en iyi şekilde hizmet almasına çok önem verdiklerini belirterek vatandaşa en iyi hizmetin sunulması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Necip Topuz’a ve tüm belediye personeline çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Daha sonra Vali Mahmut Demirtaş, ilçede görev yapan muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet Akif Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara ve vatandaşlara seslenen Vali Demirtaş, sözlerine tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak ve görev başındaki tüm askerlere muvaffakiyetler dileyerek başladı. Karataş ilçesinin Adana tarımı için çok önemli olduğunu belirterek ilçede Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere iki önemli OSB geliştirildiğini ve OSB’lerin kurulmasında son aşamaya gelindiğini kaydeden Vali Demirtaş, ilçenin kaymakam ve belediye başkanının yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak ‘‘İlçeyi kalkındırmak için hepimiz el birliğiyle çalışacak ve ilçemizi en güzel şekilde kalkındıracağız’’ dedi.

Vali Demirtaş, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından Liman Başkanlığını da ziyaret etti.

Burada yaptığı incelemeler sırasında yetkililerle görüşerek Liman Başkanlığı ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, limanda bulunan işçilerle de bir süre sohbet etti.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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