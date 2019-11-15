Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 18 kilo 283 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 lira ile bin 110 euro ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'he bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Mıdık mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, şüphelilere ait evde ve otomobilde yaptıkları aramada, 18 kilo 283 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 bin ve bin 110 euro ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.