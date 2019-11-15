Köprü inşaatında uzun namlulu silah bulundu

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Adana'da Seyhan Nehri üzerine yapılan köprü inşaatında silah bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Girne Köprüsü genişletme inşaat kazısında şantiyede çalışan işçiler suda poşet içinde uzun namlulu silah görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, nehir yatağına inerek sudaki silahı çıkardı. Otomatik 'Thomson' marka olduğu saptanan silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

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AKŞAM 17:37

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