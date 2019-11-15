Çocuklara tatil sürprizi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri Niloya, Rafadan Tayfa, KasımLimon ve Zeytin ile Harika Kanatlar Adanalı çocuklara unutulmaz tatil anıları yaşatacak.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 16 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde çocukları, sevilen çizgi film karakterleriyle buluşturacak. 1 Aralık’a kadar devam edecek etkinlikte minik ziyaretçiler unutulmaz çocukluk anıları yaşayacak.

Çocukların her bölümünü heyecanla takip ettiği, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterinden "Niloya", 16171819 Kasım tarihlerinde her gün 14:0016:0018:00 seanslarıyla çocuklarla buluşacak. Eğlenceli oyunları ve şarkılarıyla çocukları hem eğlendirip hem de faydalı bilgilerle donatacak olan Niloya’nın ardından 2021 Kasım tarihlerinde "Rafadan Tayfa" çocukların karşısında olacak. Her gün 15:00 17:00 seanslarıyla gerçekleşecek etkinlikte, Rafadan Tayfa kahramanları neşeli sahne şovları ve eğlenceli konserleriyle çocukları eğlendirecek.

Minik ziyaretçiler, 222324 Kasım tarihlerinde ise "Sizinkiler" ailesinin küçük kızı Limon ve onun sürprizlerle dolu dostu Zeytin ile tanışacak. Etkilik, üç gün boyunca 14:0016:0018:00 seanslarıyla gerçekleşecek.

Minik ziyaretçiler, sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla eğlenmekle kalmayıp, birlikte anı fotoğrafı çektirme imkanı da bulacaklar.

Optimum’un minikler için programı tatilden sonraki hafta sonunda da devam edecek. 30 Kasım Cuma günü başlayıp, 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte bu kez "Harika Kanatlar" çocukların karşısında olacak. Sevilen çizgi film kahramanları, her gün 14:0016:0018:00 seanslarıyla gerçekleşecek programda, etkileyici sahne dekoru, profesyonel sahne gösterisi ve müzikler eşliğinde çocuklara müzikal tadında bir eğlence sunacak.

ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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