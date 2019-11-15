Çocukların ara tatil sevinci Tatil sevinci yaşayan öğrenciler evlerine koşarak gitti

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Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.

Türkiye'de ilk kez 20192020 eğitimöğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.

15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 1822 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.

Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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