Ali Hocalı-Karataş yoluna bitümlü sıcak asfalt

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Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş yolu ile Ali Hocalı Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ağır vasıta araçların kullandığı Karataş yolu ile Ali Hocalı Mahallesi arasında kalan 4500 metre uzunluğunda 7,5 metre genişliğindeki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Yolda meydana gelen çökmeleri onardıktan sonra asfaltlama çalışmalarına geçen ekipler, asfaltlama çalışmasının çok kısa bir sürede bitirilerek tekrar yolun yeni haliyle hizmete açılacağını söyledi.

ADANA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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