Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem için hazırlık yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 kardeşin, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt üyeleriyle ilişki ve irtibat içinde olduklarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, şafak vakti iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri tarafından demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, 4 şüpheli gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ADANA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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