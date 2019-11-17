Adana'da DEAŞ operasyonu Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları ve örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle, şafak vakti şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kardeş, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ADANA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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