Demokratik Sol Parti (DSP) Adana İl Başkanlığına Selami Gördebil yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katıldığı DSP 11. Olağan Adana İl Kongresinda iki aday yarıştı. Yapılan seçim sonucunda 66 oy alan mevcut Başkan Selami Gördebil güven tazeledi. Halil Gözüyeşil ise 55 oy aldı.

Yeniden seçilmesi sonrası bir açıklama yapan Selami Gördebil, "DSP Adana ilçe örgütleri olarak il kongremizi onurlandıran ve değerli oylarını kullanan sevgili il delegelerime, beni tekrar DSP İl Başkanı olarak seçtikleri için derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz hep beraberken güçlüyüz” dedi.

Selami Gördebil’in yeni seçilen 30 kişilik yönetim kurulunda da şu isimler bulunuyor:

Leyla Can Haklı, Ercan Örgen, Kemal Çetinkaya, Hasan Öztürk, Yücel Kurul, Songül Geçer, İlkay Buldu, Nusret Aldoğan, M. Kudret Örnek, Mehmet Karakaş, Sefa Ağızlıyüz, Mülazım Nergiz, Şerife Akkurt, Abdullah Ağızlıyüz, Sercan Gördebil, Pembe Optur, Mehmet Aytekin, Ali Şardaşlar, Mahmut Mortepe, İsmail Kazan, Abdullah Ay, Mustafa Demiray, Murat Yılmaz, Ramazan Yalçınkaya, Erhan Saltürk, Serkan Kurul, Murat Alaköse, Yılmaz Aytekin, Mehmet Ekşili ve Mehmet Gürbüz.

İl Disiplin Kurulu üyeliklerine de Mümtaz Nomanoğlu, Osman Gürbüz, Hüseyin Doğan, Ali Kızıldağ ve Kemal Yüksel seçildi.

ADANA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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