Adana'da Muay Thai Milli Takim Antrenörü Hakan Şahade, dezavantajlı çocuklara ücretsiz kurs vererek onları suçtan uzaklaştırıyor.

Muay Thai Milli Takim Antrenörü Hakan Şahade, Adana'ya çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göç eden ailelerin çocuklarının suça bulaşmaması için ücretsiz kurs başlattı. Şahade, kapı kapı gezip ailelerle görüşerek çocukları muay thai kursuna aldı. Yaklaşık 110 sporcuya kurs veren Şahade, "Çocuklarımız genelde güney Adana tarafından gelen sporcularımız. Burada muay thai ve kick boks antrenmanı yapıyorlar. Spor aracılığıyla çocuklarımızı disipline edip topluma kazandırıyoruz. Burada 7 tane milli antrenörümüz var. 110'a yakın sporcumuz, 25 tane milli sporcumuz var. Avrupa ve dünya derecesi olan çocuklarımız çıkıyor. Bu çocuklarımız genelde D400 karayolunun alt kısmında kenar mahallelerde bulunan çocuklarımız. Elimizden geldiği kadar bu çocuklarımızı topluma kazandırıyoruz. En iyi şekilde hem milli takımda yer alıyorlar hem de İstiklal Marşımızı tüm dünyada söyletiyorlar. İnşallah buradan Adana ve ülkemize nice sporcular yetiştiririz" dedi.

Kursa katılan Ahmet Tarhan isimli çocuk ise, "Spora kendimi korumak için başladım. Hem salonumuzu, hem Adanamızı hem de ülkemizi temsil etmek için antrenmanlar yapıyorum. Şampiyon olmak, Avrupa ve dünya dereceleri yapmak istiyorum. Vatan için bayrak için milletim için spor yapıyorum. Gülbahçesi Mahallesi'nde oturuyorum, kendimi korumak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak için spor yapıyorum. Allah'ın izniyle şampiyon olup bayrağımızı dalgalandıracağım" diye konuştu

Beyzanur Çilek ise, "Kendimi geliştirmek, milli sporcu olmak ve daha yüksek hedeflerime ulaşmak için buraya geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum, hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaş ortamım çok iyi, burada aile gibiyiz. Hocalarım bana ve bizlere çok destek oluyorlar, hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta spor yapan çocukları salonda ziyaret etti. Aktaş, tebrik ettiği çocuklara hediyeler verdi. Polis kıyafeti giyen çocuklar, Aktaş'a kısa bir gösteri sundu.

ADANA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:53

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