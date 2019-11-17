Başkan Çetin: "Engellilerin her zaman yanındayız"

Adana’da faaliyet gösteren Altın Koza Ampute Futbol Takımı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti.

Takımın Teknik Direktörü İzzet Boyraz ve futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çetin, “Engelliler için elimizden geleni yapıyoruz. Engellilerin her zaman yanındayız. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmadan bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Altın Koza Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü İzzet Boyraz da engellilere karşı duyarlı davranışından dolayı Başkan Çetin’e teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde spor paydaşlarının başkanlarıyla Gündüz Tekin Onay tesislerinde farkındalık maçı yaptıklarını hatırlatan Boyraz, bu organizasyona Başkan Çetin’in önemli destek verdiğini vurguladı.

İzzet Boyraz, takım olarak Ampute Futbol 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele ettiklerini belirterek, Başkan Soner Çetin’i 24 Kasım’da sahalarında oynayacakları ilk maç olan, Ordu Ampute karşılaşmasını izlemeye davet etti.

ADANA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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