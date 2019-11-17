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AK Partili Çelik'ten belediye başkanlarına ziyaret AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin ...

İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin ardından hizmet döneminin başladığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, memleketi Adana'da 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeleri kazanan başkanları ziyaretini bugün de sürdürdü. Çelik, ilk ziyaretini Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e gerçekleştirdi. Çelik, seçim döneminin ardından hizmet döneminin başladığını belirterek, “Yüreğir bizim için çok kıymetli bir yer. Bu ilçenin her sokağında, her kaldırımında bir anımız var. Vatandaşlarımızla en çok buluştuğumuz ilçelerin başında geliyor. Kocaispir kardeşimizin kazanması beni ziyadesiyle memnun etti. Daha önce Yüreğir’de pek çok hizmete imza attık. Yeni dönemde de çok daha büyük hizmetlere imza atacağız” dedi.
Başkan Kocaispir ise vatandaşların kendilerine verdiği görevin farkında olduğunu ifade ederek, “İnşallah bizi görevlendirenlere layık olacak bir başkanlık görevini ifa etmek istiyorum. Bu anlamda her zaman sahalardayız. Seçimlerde Cumhur İttifakı adayıydık ama seçimlerden sonra tüm Yüreğir’in belediye başkanı olma bilinciyle görevdeyiz” diye konuştu.
Çelik, daha sonra Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ı makamında ziyaret etti. Buradan ayrılan Çelik, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret etti. Çelik, yerel seçimlerin ardından vatandaş iradesinin tecelli ettiğini dile getirerek, “Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bugün de merkez ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz. Akay’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız için, Seyhanımız için iyi işlere imza atmasını temenni ediyorum” dedi.
Akay ise, Türkiye’nin ve Adana’nın içerisinde bulunduğu sorunları el birliğiyle çözeceklerini belirterek, “Bugün burada devletin de gücünü aldığımız için memnunuz. Devlet kademeleriyle iç içeyiz ve birlikteyiz” diye konuştu.
Çelik, son olarak CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e bir ziyaret gerçekleştirerek, programını tamamladı.

ADANA

17 Kasım 2019 Pazar

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