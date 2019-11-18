Adana'da bir eve girip kasadaki 35 bin liralık altınları çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Ü. evine geldiğinde çelik kasasının açık olduğunu ve içindeki 35 bin liralık altın ile değerli eşyalarının çalındığını fark etti. Yeliz Ü. hemen Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine polis apartmanın olduğu yere giderek güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Apartmana 3 kadının girdiğini belirleyen polis hırsızlık zanlılarından ikisinin C.Y. (14), G.K. (14) isimli kız çocukları olduğunu belirledi. Polis zanlıları Osmaniye'de evlerine yaptığı operasyonla gözaltına aldı.

Polis, zanlıları yakaladığında çaldıkları altın küpe ve kolyelerin de kulak ve boyunlarında takılı olduğunu gördü. Polis, C.Y. ve G.K.'yi çaldıkları takılarla Adana'ya getirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis şimdi 3. zanlıyı bulmak için çalışma yapıyor.

ADANA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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