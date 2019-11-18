Adana’da 2 bin öğretmen 3 bin balon uçuracak

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte Öğretmenler Haftası nedeniyle, 2 bin öğretmenin katılımıyla 3 bin balon uçurulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Öğretmenler Günü ve Öğretmenler Haftası kapsamında, öğretmenlere yönelik farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

20 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Park'ta 4 merkez ilçeden 2 bin öğretmenin katılımıyla 3 bin balonun uçurulacağı, diğer ilçelerde ise “Balon uçurma” faaliyetinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Merkez Park’taki “Balon uçurma” etkinliğinden sonra konser düzenleneceği bildirildi.

ADANA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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