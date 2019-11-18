Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

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TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlayacak olan Adanaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Turuncubeyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor günü tamamladı.

Milli takımdan dönen Muossa Bagayoko takımla beraber antrenmanlara başladı. Sakatlığı geçen Hakan Barış ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını 19 Kasım Salı günü Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ADANA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:53

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