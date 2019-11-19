Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, ilçede yer alan okulların idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi” düzenlendi.

Toplumsal bilinci arttırmak amacı ile gerçekleştirilen eğitimde, "Madde Kullanımında Ailenin Önemi", "Madde Kullanımına Götüren Yollar", "Yanlış Bilinen Doğrular", "Madde Bağımlılığının Belirtileri", "Madde Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır", "Madde Kullanımından Şüphelenildiğinde Ne Yapmalı" gibi konular ele alındı.

Eğitim soru cevabın ardından sona erdi.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.