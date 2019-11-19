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Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı Adana'da 15 yaşındayken ...

İHA

Adana'da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.

Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı Adana'da 15 yaşındayken kaçarak evlenen, kocası cezaevine düşen 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının tecavüzüne uğradığını, şantaj ve tehditle başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını ileri sürüp şikayetçi oldu, yetkililerden yardım istedi Annesinden kaçıp kayınvalidesine sığınan G.Y.: "Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim"

Adana’da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.
Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi. 1 buçuk ay yurtta kalan G.Y. daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının Temmuz ayında anne N.G.’nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı.

"Kahvesine ilaç koyup tecavüz etti"
Bunun üzerine öğle saatlerinde eve giden G.Y.'nin kahvesine iddiaya göre B.A.Ç., uyku ilacı kattı ve genç kız kahve içtikten sonra bayılıp sabah saatlerinde gözlerini açtı. Uyandığında ise hiçbir şey hatırlamayan G.Y., 2 gün sonra B.A.Ç.’den aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. G.Y.'ye uyurken tecavüz eden B.A.Ç., bu anları kaydedip G.Y.’ye gönderdi ve ‘Çocuğuna zarar vermek ve eşine söylemek’ ile tehdit edip genç kızı ağına çekti.

"Cezaevindeki eşine durumu anlattı"
Daha sonra G.Y., durumu annesine anlattığında annesi inanmadı ve çaresiz kız B.A.Ç.’nin para alarak kendisini pazarladığı kişilerle birlikte oldu. Geçen ay ise artık dayanamayan G.Y. annesinin evinden kaçarak kayınvalidesine sığındı ve durumu cezaevindeki eşine anlattı. Eşinin tavsiyesiyle geçen 13 Kasım tarihinde G.Y. Adana Adliyesi’ne giderek B.A.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

"Dediklerini yapmaya mecbur kaldım"
B.A.Ç.’nin dediklerini mecburiyetten yaptığını söyleyen G.Y., “Annemin arkadaşı bu adam. Annemin evinde kalmam gerekiyordu. Sokakta kalamam sonuçta 1 çocuğum var. Gelip gidiyorlardı sürekli böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Eşi beni eve çağırdı gittim. Sabah uyandığında bir şey hatırlamıyorum. 2 gün sonra bana mesaj attı ve tehdit etti. Yanına gidip fotoğraf ve videoları gördüm. ‘Ne hakla bunu yapabilirsin’ dediğimde bana ‘Eğer dediklerimi yapmazsan eşine, cezaevine bu fotoğraf ve videoları gönderirim’ dedi. Eşime ilk zamanlar söylemedim mecbur kaldım dediklerini yapmaya” diye konuştu.

"Bu adamla yat, ben parasını aldım"
Annesinin bu olaylarda hiçbir şekilde kendisinin yanında olmadığını iddia eden G.Y., “Annemin beraber olduğunu düşünüyorum kendi aralarında. Bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç.’nin eşinin de bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç. birçok kez bana, ‘Bu adamla yat, ben parasını aldım. Gerisine karışma’ dedi. Artık birkaç ay öncesine kadar tekrar tehditlere başladığında dayanamayıp eşime anlattım. O da bana ‘Seni seviyorum. Sen kötü bir şey yapmamışsın. Seni tehdit etmişler. Git adli makamlara başvur’ demesi üzerine delillerimi toplayıp savcılığa verdim” ifadelerini kullandı.

"İstediğim bu insanlar cezalarını çeksin"
Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., “Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde deliller de var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim” dedi.

ADANA

19 Kasım 2019 Salı

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