Herkes indirim peşinde "Çılgın İndirimleri" kaçıranlar üzülmesin diye Optimum Garaj Günü fırsatları 1 Aralık tarihine kadar uzatıldı

Kasım ayında tüm dünyada “11.11”, “Efsane Cuma” gibi farklı adlarla yapılan “Çılgın İndirimler” Adana’da devam ediyor. Kimilerinin “Çılgın”, kimilerinin “Mega” diye adlandırdığı indirim fırsatları hem kalite hem uygun fiyat arayanların adeta akınına uğruyor.

“Devir hesap devri” diyerek, giysiden elektronik ürünlere kadar tüm ihtiyaçlarını gidermek için fırsat kollayanlar için Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, “kaçıranlar üzülmesin” diye Garaj İndirim Günleri’ni 1 Aralık tarihine kadar uzattı.



Etiketler "şok" ediyor

Alışveriş merkezinin 1’inci katına kurulan özel stantları ziyaret edenler etiketlere baktıklarında gözlerine inanamıyor. Mega indirimlerin olduğu Optimum Garaj’da; kadın, çocuk ve erkek giyimden, ayakkabı, çanta ve aksesuara, küçük ev aletlerinden, yemek takımları, çatalbıçak setleri, tencere ve tavalara, havludan, paspas ve nevresim takımlarına hatta altın ve mücevhere kadar binlerce ürünü yüzde 70’e varan indirimlerle satın almak mümkün oluyor.

Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, evinin eksiklerini gidermek, çeyizini tamamlamak, kendi ödüllendirmek ya da sevdiklerini yeni yıl hediyesi ile sevindirmek için erken davranmak isteyenler adeta akın ediyor.



20 TL’ye gömlek

Çılgın indirimli günlerde, kışlık alışverişini yapmak isteyen ziyaretçilere, erkek gömlekler 20 TL’den, pantolonlar, trikolar, ayakkabılar 80 TL’den, 1.200 TL’lik kaşe kabanlar 350 TL’den, 1.000 TL’lik takım elbiseler 300 TL’den, 1.100 TL’lik montlar 300 TL’den, 800 TL’lik kadın montlar 289 TL’den satışa sunulurken, Garaj İndirim Günlerine özel, birçok üründe 1 alana 1 bedava imkanları da sunuluyor.

Özel olarak tasarlanan stantlarla ziyaretçilerine rahat bir alışveriş ortamı sunan Optimum AVM’nin Garaj İndirim Günleri’nde evinin ihtiyacını gidermek ya da çeyizini hazırlamak isteyenlere de uygun fiyatlar sunuluyor.



Bin TL’lik tencere seti 200 TL

Seçkin ev gereçleri markalarının mini tencereleri 19 TL’den alıcılarını beklerken, ziyaretçiler mağaza fiyatı 1.000 TL olan çelik tencere setlerini 200 TL’ye, 3.000 TL’ye satılan 60 parça şık yemek takımlarını 500 TL’ye, 12 kişilik günlük yemek takımlarını 400 TL’ye satın alma fırsatı buluyor.

Adana ve çevre illerinin yoğun ilgi gösterdiği indirim günlerinde, evlilik hazırlığı yapan genç kızlar, tüm mutfak çeyizini 1.300 TL’ye satın alabiliyor. Avantajlı fiyatların yanı sıra, ekstra kampanyaların da dikkat çektiği Garaj İndirim Günleri’nde tost makinası, 619 TL’den 340 TL’ye düşerken, çaycı makinası hediyesiyle aile bütçesine katkı sunuyor.

Alışverişi adete şenliğe dönüştüren 2019 yılının son indirim günleri 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

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