Gençlik Merkezinin bilgisayarlı muhasebe kursuna ilgi

Adana Gençlik Merkezi tarafından, gençlere yönelik verilen tüm kurslara olduğu gibi bilgisayarlı muhasebe kursuna da yoğun ilgi var. Gençlerin özellikle daha çabuk iş bulabilmek umudu ile ilgi gösterdikleri kursa şimdiden beklenenin üzerinde başvuru yapıldı.

Kurs Eğitmeni Dilara Batman, her başvuruya cevap verecek imkanlara sahip olduklarını belirterek, yeni kursiyerlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezinin büyük önem verdiği kurslardan olan bilgisayarlı muhasebe kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurs hakkında bilgiler veren Dilara Batman, hafta içi her gün sabah 812.30 arası derslerin olduğunu, yeni başvuruların durumuna göre ders saatlerinin artırılacığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Muhasebe, dünya ticaret hayatıyla başlamış, teknolojik gelişmelerle kendini yenilemiş, her çağa ayak uydurabilen bir alandır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, bilgisayarlı muhasebe şekline dönüşmüş bu alanda, gençlerimizin iş bulabilme imkanı daha geniş. Bizler, gençlerimizin işsizlik kaderi olmasın istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vatandaşlarımıza asrın projeleri olarak sunduğu ücretsiz kurslardan biri olan Bilgisayarlı Muhasebe kursumuza yeni gençlerimizi bekliyoruz. Son olarak böylesine önemli bir hizmetin vatandaşlarımıza sunulmasında emekleri olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, Adana Gençlik Merkezi Müdürümüz Mehmet Tosun’a ve tüm Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Dilara Batman ayrıca kursiyerlerin talebine göre, hafta sonu da eğitim verebileceklerini sözlerine ekledi.

