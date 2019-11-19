Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan kuru incir ve kuru kayısı satışı yapmak üzere bölgeye geldiği öğrenilen M.Ali idaresindeki 50 LD 255 plakalı kuru kayısı ve incir yüklü kapalı kasa minibüs KozanİmamoğluAdana Karayolu Ufacıkören Köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Ters dönen minibüsü gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık görevlilerine ve jandarmaya haber verdiler. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü M.Ali ve yanında yolculuk eden Muhammet Naki Yeşilçam’a müdahale ettiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.