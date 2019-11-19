Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu açıldı

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu’nda şehit babası İsmail Atıcı ve annesi Esin Atıcı tarafından Türkiye Diyanet Vakfına hibe edilen binada yaptırılan Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever’in de bulunduğu törende açılış kurdelesini keserek Kuran kursunu açan Vali Demirtaş, Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu’nun ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Şehit Mehmet Atıcı’nın babası İsmail Atıcı’ya teşekkür plaketinin verildiği açılış töreni, Vali Demirtaş’ın Kuran kursu binasında yaptığı incelemelerin ardından son buldu.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.