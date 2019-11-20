5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı Adana'da inşaatta çalışırken 5 metre yükseklikten düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartıldı Vücudunda kırıklar oluşan işçinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi

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Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi CanKur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baklalı Caddesinde yapımına başlanan iş yeri inşaatında dün akşam işçilerden Ümit Avcıl, çalışırken bodrum boşluğunu fark etmeyerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören arkadaşları hemen sağlık, polis ve CanKur ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar işçiye organize sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Düşmeye bağlı vücudunda kırıklar oluşan işçi acıdan kıvranırken olay yerine gelen CanKur ekipleri bodruma bir merdivenle indi. Daha sonra işçi, sedyeye bağlanan halatla çekilerek düştüğü yerden çıkarıldı. İşçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda çok sayıda kırıklar oluştuğu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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