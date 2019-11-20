Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.FOTOĞRAF



ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.