Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce bekledi Çöp arabası sürücüsü olay yerinden kaçıp polis merkezine giderek teslim oldu

Adana'da simit almaya giderken çöp arabasının altında kalarak feci şekilde ölen 3 yaşındaki çocuğun babası oğlunun cesedinin başında çaresizce bekledi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44124 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Leyla Dello bundan 5 yıl önce 14 yaşında Ahmet Dello (25) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki erkek çocuğu oldu. Çiftin 3 yaşındaki büyük oğlu Mahmut Dello bu sabah simit almak için sokağa çıktı. Bu sırada mahallede çöp toplamaya gelen Erkan D. yönetimindeki 07 MOS 86 plakalı kamyonda geri geri gelirken çocuğun üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine kamyonu sürücüsü aracı durdurdu. Hemen kamyondan inip çocuğa bakan sürücü teker çocuğun kafasından geçtiği için onun feci şekilde öldüğünü gördü. Bunun üzerine yakınlarının kendisine zarar vermesinden korkan sürücü olay yerinden kaçıp Şakirpaşa Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polis sürücüyü gözaltına alırken hızla olay yerine gitti. Bu arada baba Ahmet Dello seslere sokağa çıktığında çocuğunun kanlar içinde yerde yattığını görünce onu olay yerinden alıp evine götürdü. Bir süre eşiyle birlikte çocuğun başında gözyaşlarına boğulan çift daha sonra yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çekyata konulan çocuğun üzeri battaniye ile kapatılırken baba bir an olsun oğlunun başından ayrılmayıp çaresizce bekledi. Daha sonra olay yerine gelen polis gerekli incelemeyi başlattı. Bu arada bir çocuk kaza anına an be an gördüğünü belirterek simit almaya giden arkadaşının çöp arabasının altında kaldığını söyledi. Mahalledeki çocuklar gördükleri kaza karşısında şok olurken, dakikalarca olay yerine baka kaldılar. Çocuğun cenazesi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

