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Öğretmenler 2 bin balon uçurdu Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü bir haftaya yayılan etkinliklerle ...

İHA

Adana'da Öğretmenler Haftası dolayısıyla, 2 bin öğretmenin katılımıyla 2 bin balon uçuruldu.

Öğretmenler 2 bin balon uçurdu Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor

Adana'da Öğretmenler Haftası dolayısıyla, 2 bin öğretmenin katılımıyla 2 bin balon uçuruldu.
Adana Merkez Parkta bir araya gelen yaklaşık 2 bin öğretmen eşleriyle ve çocuklarıyla etkinlik alanını doldurdu. Müzik öğretmenlerinin kurduğu grubun müzikleri eşliğinde eğlenen öğretmenler 2 bin balonu gökyüzüyle buluşturdu. Şenlik alanında çalan müzikle eğlenen öğretmenler ara tatilde stres attı. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, “Bir hafta boyunca birçok ilçemizde farklı etkinliklerin düzenlendiği birçok çalışmadan bugün sadece burada 2 bin öğretmen arkadaşımızla birlikte balon uçurma şenliğimizi planlamış bulunmaktayız. Bu etkinliğin öğretmenlik mesleğinin farkındalığı noktasında bir nebze de olsa farkındalık oluşturmasını diliyorum” diye konuştu.
Şenlikte konuşan Adana Valisi Vekili Zafer Öz, “Siz kıymetli eğitim camiamızın neferleriyle birlikte bulunmaktan gurur duyuyorum. 24 Kasım 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bununla beraber geçen ay itibariyle yalnızca bir güne değil bir haftaya yayıldı. Bu durum burada amacına ulaşmış gibi görünüyor. Siz değerli öğretmenlerimiz çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Gelecek nesilleri yetiştiriyorsunuz, insana bilmediğini öğretiyorsunuz bu herkese nasip olacak bir iş değil. Büyük emeklerle yeni nesli,gençliği şekillendiriyorsunuz” dedi.

ADANA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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