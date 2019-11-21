"Ölüü" yazan duvarın dibinde öldü

Adana'da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi "Ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki duvarın dibinde hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın öldüğünü ve bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın (55) olduğunu belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması ise dikkati çekti.

ADANA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.